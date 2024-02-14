Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Kağıthane\'de esnaf ziyaretinde bulundu

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu. Aydın,Doğrusu insanımızın sorunları İstanbul'a müşterek. Semt, mahalle olarak farklılık gösterse de sorunlar ortak. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı herkesin canını yakmış durumda diye konuştu.

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Kağıthane'de esnafı ziyaret etti. Onların sorunlarını dinleyerek çözüm üretme sözü veren Aydın'a Saadet Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Halid Özgür Atak'da eşlik etti. Vatandaşın ve esnafın taleplerini dinleyen Aydın, Saadet Partisi ile beraber başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu söyledi.

SAADET PARTİSİ OLARAK ULAŞIM REJİMİNİ BAŞTAN SONA DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ

Aydın, Doğrusu insanımızın sorunları İstanbul'a müşterek. Semt, mahalle olarak farklılık gösterse de sorunlar ortak. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı herkesin canını yakmış durumda. Ziyaret ettiğimiz esnafımızla konuştuğumuzda kiralardan, otopark sorunundan, trafikte kalma süresinden, alım gücünün düşüklüğünden dolayı ciro azlığından ve başıboş sokak köpeklerinden çokça şikayet ettiğini görüyoruz. Ortak sorunlar bunlar. Bizde Saadet Partisi olarak ulaşım rejimini baştan sona değiştirmeye, başıboş köpek sorununu ortadan kaldırmaya kesin kararlıyız. Taksi meselesine de tam ve kalıcı bir çözüm getireceğiz şeklinde konuştu