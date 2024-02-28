Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın Üsküdar\'da Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Üsküdar'da seçim çalışmalarına devam etti.
Aydın, Üsküdar 3. Ahmet Çeşmesi Meydanı'ndaki Saadet Partisi standını ziyaret etti, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ın vefatının 13. yılı sebebiyle vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Aydın, İstanbul'u karış karış dolaşmaya gayret ettiklerini ve vatandaşların gönlüne dokunmaya çalıştıklarını söyledi.
Tarihi bir seçimin arifesinde olduklarını belirten Aydın, "postmodern darbe" olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde olduklarını anımsatarak, "28 Şubat vesilesiyle merhum Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle, hasretle yad ediyorum." dedi.
Aydın, 28 Şubat'ın, bugün Türkiye'de yaşanılan ne varsa, ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar milletin canını sıkan ne varsa, hepsinin temellerinin atıldığı bir tarih olduğuna vurgu yaparak, bugünü doğru okuyabilmek için 28 Şubat'ın neden yapıldığının iyi anlaşılması gerektiğini kaydetti.
"28 Şubat'tan bu yana olup bitenler bugün yaşadıklarımızın neticesidir"
Herkesin 28 Şubat'ı konuştuğunu ancak neden yapıldığını konuşmadığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:
"28 Şubat denk bütçenin yapıldığı bir hükümet dönemidir. 28 Şubat işçinin, memurun, emeklinin, dar gelirlinin yüzünün güldürüldüğü bir hükümet dönemidir. 28 Şubat İslam ülkelerinin tek güç haline gelebilmesi için D-8'in kurulduğu dönemin hükümeti zamanına denk gelmektedir. Dolayısıyla herkes alttan şunu söylüyor; Erbakan hocaya 28 Şubat'ta yapılanlar denk bütçe yapıldığı için, ülkenin ekonomisi düze çıktığı için, D-8 kurulduğu içindir. Öyleyse bu üç sebepten dolayı 28 Şubat olmuşsa, 20 yıldır bu üç şey nerede? D-8 nerede, denk bütçe nerede, geçim, hayat, ekonomi nerede? Dolayısıyla 28 Şubat'tan bu yana olup bitenler bugün yaşadıklarımızın neticesidir."
Seçim çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydın, herkesin bir şeyler söylediğini ancak insanı, aileyi ve mahalleyi hesap etmeyen, insana dokunmayan projelerle, bir İstanbul tasavvuru olmaksızın vaatlerde bulunulduğunu dile getirdi.
Her şeyden önce kentte yaşayan insanların hayatını, geçim ve hayat pahalılığı cenderesinden kurtaracak dokunuşlar yapacaklarına dikkati çeken Aydın, "kent kart" ve "kantin kart" projelerini devreye sokacaklarını aktardı.
İstanbul'da ulaşım alanında yapacakları dokunuşlarla trafikte kalma süresini azaltacaklarını da vadeden Aydın, "Devlet okullarının bir çoğunun maalesef tuvaletleri berbat, pislik içerisinde. Hijyen timlerini devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağımız işbirliğiyle her okulumuzun ihtiyacı olan temizlik malzemesini ve personel ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın Üsküdar'da Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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