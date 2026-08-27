Saadet Partisi Iğdır İl Binası Açıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Iğdır İl Binası Açıldı

Saadet Partisi Iğdır İl Binası Açıldı
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Mahmut Arıkan, Iğdır'da yeni il başkanlığı binasının açılışını yaparak birlikte çalışma mesajı verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Iğdır İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Iğdır programları kapsamında ilk olarak ZEHRANA Derneğini ziyaret eden Arıkan'ı, burada Caferi Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Salmanlı ile ZEHRANA Derneği Iğdır İl Temsilcisi Rugeyye Yılmaz karşıladı.

Ziyaretin ardından Arıkan, beraberindeki Saadet Partisi Iğdır İl Başkanı Abdülkerim Dolu ve partililerle birlikte yeni il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından açılış töreninde konuşan Arıkan, yeni hizmet binasının Iğdır'a, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Arıkan, Saadet Partisinin yeni il binasında gerçekleştirilecek çalışmalarla Iğdır'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Iğdır'da 200 binden fazla insanın yaşadığını belirten Arıkan, kentte yaşayan herkesin refah içerisinde, müreffeh bir yaşam standardına kavuşmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin en güzel illerinden birinin Iğdır olduğunu dile getiren Arıkan, "Biz bugün burada kötülükleri, eksiklikleri konuşmak yerine, iyiliği yaygınlaştırabilmek için en başta Iğdır'ımız olmak üzere 86 milyon insanımızı iyiliğe, güzelliğe kavuşturabilmek için takatimizin sonuna kadar çalışmaya söz veriyoruz." dedi.

Arıkan, siyasi görüşü, inancı veya etnik kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşları Iğdır ve Türkiye'nin daha da güzelleştirilmesi için birlikte çalışmaya davet etti.

Açılışın ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Arıkan, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Iğdır İl Binası Açıldı - Son Dakika

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