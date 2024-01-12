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Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi defnedildi

Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Kasap'ın ailesi, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve diğer siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap\'ın annesi Döndü Kasap\'ın cenazesi defnedildi
12.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:34
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Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi defnedildi.

Ulu Cami'ye getirilen Döndü Kasap'ın cenazesi, İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kasap'ın eşi Ethem ve oğlu Ali Fazıl Kasap'ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, siyasi partilerin il ve merkez ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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