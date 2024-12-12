Saadet Partisi'nden Bütçe Eleştirisi

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(ANKARA) - TBMM'de görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin Saadet Partisi tarafından muhalefet şerhi hazırlandı. Toplam 531 sayfalık çalışma, bütçeye dair eleştirilerle birlikte çözüm önerilerini de içeriyor.

Muhalefet şerhi, geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in aziz hatırasına ithaf edilerek, Bitmez'in son konuşmasının metni ile başladı. Bu konuşmada, Sezai Karakoç'un dizeleri de yer aldı.

Hazırlanan şerhte, Türkiye ve dünya ekonomisine dair genel bir değerlendirme yapılırken, 2025 bütçesi beş ana başlık altında ele alındı. Saadet Partisi, bütçeyi "hakkaniyet ve adalet ilkelerinden uzaklaşmış bir bütçe" olarak nitelendirerek, kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Muhalefet şerhinde aynı zamanda, halkın iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemi vurgulanarak, Meclis'in etkinliğinin artırılması için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekildi.