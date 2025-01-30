Saadet Partisi'nden Esnafa Siftah Desteği - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Esnafa Siftah Desteği

Saadet Partisi, esnafa moral vermek için 'siftah parası' uygulamasını başlattı, 5 TL verdi.

30.01.2025 16:35
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(ANKARA) - Saadet Partisi, esnafa moral vermek ve destek olmak amacıyla 'siftah parası' uygulamasını başlattı. Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, birçok ilde esnafı ziyaret ederek broşür ve 5 TL siftah parası bıraktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uygulamayla zor günler geçiren esnafa maddi katkısı olmasa da manevi anlamda destek olduklarını göstermek istediklerini bildirdi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, birçok ilde sabahın erken saatlerinde iş yerlerini dolaşarak Saadet Partisi'nin vizyonunu anlatan ve yeni nesil siyaset anlayışının da yer aldığı broşürlerle birlikte esnafa 5 TL siftah parası bıraktı. Açık olmayan iş yerlerine ise broşür ve siftah parası kapının altından bırakıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siftah parası uygulamasıyla zor günler geçiren esnafa maddi katkısı olmasa da manevi anlamda destek olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Siftah parası uygulamasının Türk kültüründe ve iş dünyasında tarihsel bir anlam da taşıdığını belirten Arıkan, " Türkiye'deki ekonomik şartlar gereği birçok iş yeri, siftahsız kapanmak zorunda kalıyor. Bizler de Saadet Partisi olarak, bu zor dönemde temsili bir siftah parası ile esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Siftah parası aynı zamanda bir moral kaynağıdır. Başlattığımız uygulamayla birlikte esnafımızın işine moralli bir şekilde başlamasını da sağlıyoruz" dedi.

Arıkan, siftah parası uygulamasıyla aynı zamanda toplumun dayanışma anlayışını da güçlendirmeyi hedeflediklerini ve uygulanın Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Politika, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Esnafa Siftah Desteği - Son Dakika

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