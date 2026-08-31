Saadet Partisi'nden Hakan Fidan'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nden Hakan Fidan'a Tepki

Saadet Partisi\'nden Hakan Fidan\'a Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Hakan Fidan'ın Mekke Antlaşması açıklamasını tehlikeli bulduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Antlaşması'na ilişkin "NATO'nun tamamlayıcısıdır" açıklamasına tepki göstererek, "NATO ile Mekke yan yana gelemez" ifadesini kullandı.

Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"NATO ile Mekke yanyana gelemez! Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın, 'Mekke Antlaşması, NATO'nun tamamlayıcısıdır' açıklamasını son derece tehlikeli ve endişe verici buluyoruz. NATO'yu tamamlayan bir antlaşma, bu bölgede barışı değil; İsrail'in güvenliğini tahkim eder. İsrail'in saldırganlığına karşı sessiz kalan, Gazze'de yaşananlara karşı caydırıcı hiçbir irade ortaya koymayan NATO'yu merkeze alan bir güvenlik mimarisi, bölgemize huzur getiremez. Bölgesel ittifakları Atlantik paktının uzantısı olarak gören bir anlayışla ne Gazze korunabilir ne de adil bir dünya kurulabilir. Şahsiyetli bir dış politika, NATO'nun gölgesine sığınarak değil, kendi medeniyet değerlerimize dayanarak yapılır!"

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Dış Politika, Hakan Fidan, Güncel, Mekke, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Hakan Fidan'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:28
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Hakan Fidan'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement