Saadet Partisi'nden Hamaney'e Taziye

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran Dini Lideri Seyyid Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı taziye mesajında, "İslam coğrafyası, bölgemiz, bütün dünya artık doğrudan hedeftir. Hiç kimse bu saldırganlık karşısında güvende değildir" ifadesini kullandı.

Arıkan, yaptığı açıklamada, "Terörist İsrail ve hamisi ABD'nin saldırıları sonucu şehadete eren İran Dini Lideri Seyyid Ali Hamaney'e Allah'tan rahmet; dost ve kardeş İran devleti ve halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyasının, bölgenin ve tüm dünyanın doğrudan hedef olduğunu ileri süren Arıkan, şunları kaydetti:

"Hiç kimse bu saldırganlık karşısında güvende değildir. Siyonizm, Irkçı Emperyalizm için tek hedef Müslümanlar arasına fitne tohumları ekmek, bunun sonucunda birlikte hareket etmelerini engellemek ve birbirinin acısına kayıtsız kalmalarını temin ederek istedikleri gibi at koşturmaktır. Aklıselim sahibi herkesi fotoğrafın bütününe odaklanmaya çağırıyorum. Büyük Ortadoğu Projesi gerçektir! Büyük İsrail hedefi gerçektir! Kimse başını kuma gömmesin. Bu oyunu bozacak olan irade İslam ülkelerinde vardır, mutlaka harekete geçirilmelidir."