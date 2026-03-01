Saadet Partisi'nden Hamaney'e Taziye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nden Hamaney'e Taziye

01.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Hamaney'in vefatı nedeniyle saldırganlığa dikkat çekti ve birlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran Dini Lideri Seyyid Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı taziye mesajında, "İslam coğrafyası, bölgemiz, bütün dünya artık doğrudan hedeftir. Hiç kimse bu saldırganlık karşısında güvende değildir" ifadesini kullandı.

Arıkan, yaptığı açıklamada, "Terörist İsrail ve hamisi ABD'nin saldırıları sonucu şehadete eren İran Dini Lideri Seyyid Ali Hamaney'e Allah'tan rahmet; dost ve kardeş İran devleti ve halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyasının, bölgenin ve tüm dünyanın doğrudan hedef olduğunu ileri süren Arıkan, şunları kaydetti:

"Hiç kimse bu saldırganlık karşısında güvende değildir. Siyonizm, Irkçı Emperyalizm için tek hedef Müslümanlar arasına fitne tohumları ekmek, bunun sonucunda birlikte hareket etmelerini engellemek ve birbirinin acısına kayıtsız kalmalarını temin ederek istedikleri gibi at koşturmaktır. Aklıselim sahibi herkesi fotoğrafın bütününe odaklanmaya çağırıyorum. Büyük Ortadoğu Projesi gerçektir! Büyük İsrail hedefi gerçektir! Kimse başını kuma gömmesin. Bu oyunu bozacak olan irade İslam ülkelerinde vardır, mutlaka harekete geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Hamaney'e Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:35:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Hamaney'e Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.