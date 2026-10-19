Saar ile Sikorski diplomat saldırısı soruşturmasını ve ticaret yasağını görüştü - Son Dakika
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Saar ile Sikorski diplomat saldırısı soruşturmasını ve ticaret yasağını görüştü

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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Batı Şeria'da Avrupalı diplomatların araçlarına yapılan saldırının soruşturması hakkında Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi bilgilendirdi. Görüşmede 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama açıklaması da ele alındı.

KUDÜS/ İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da Avrupalı diplomatların araçlarına yapılan saldırıya ilişkin Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sikorski'yi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Polonya konsolosunun da aralarında bulunduğu Avrupalı diplomatlara yönelik saldırıya ilişkin soruşturma hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Saar, Polonyalı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki işbirliğini, diyaloğu ve yatırımların genişletilmesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını??????? aktardı.

Sikorski, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgalci güç olduğunu belirtti

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da Saar ile Sikorski'nin telefon görüşmesiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Polonya, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıklamaları konusu da ele alındı.

Sikorski, görüşmede, Batı Şeria ve Gazze'nin İsrail'in parçası olmadığını vurguladı.

İsrail'in bu bölgelerde işgalci güç olduğunu belirten Sikorski, bunun uluslararası hukuk kapsamında özellikle sivillerin korunması konusunda belirli yükümlülükler getirdiğini dile getirdi.

Sikorski, İsrail'in bu bölgelerde işgalci güç konumunda bulunmasının, özellikle sivillerin korunması konusunda uluslararası hukuk kapsamında belirli yükümlülükler getirdiğini ifade etti.

Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan araçlarda Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilmişti.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaOrta DoğuDiplomasiGüvenlikPolitikaPolonyaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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