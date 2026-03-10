Şabanözü\'nde İftar Programı Düzenlendi

AK Parti Şabanözü İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye Kıl Çadır Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulunarak, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutladı.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Müslüman ülkeler şu an yangın yeri. Birlik ve beraberliğimizi elden bırakmamamız gerekiyor. Türkiye olarak biriz ve ayaktayız. Her zaman Müslüman coğrafyalarının yanındayız. Bütün dünyaya liderlik yapabilecek bir lidere sahibiz." dedi.

Duanın ardından program sona erdi.