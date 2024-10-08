Şabanözü Belediyesi, Kalfat Belediyesine araç destediğinde bulundu.
Şabanözü Belediye Başkanlığı, Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat Belediyesine destek amacıyla otomobil, minibüs ve panelvan hibe etti.
Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Kalfat Belediyesinin hizmetlerine küçük de olsa katkı sağlamak amacıyla karar verdiklerini dile getirerek, araçların hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Şabanözü'nden Kalfat'a Araç Desteği - Son Dakika
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