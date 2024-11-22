Sabiha Gökçen\'de Uçuş İptalleri

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(İSTANBUL)- Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi, Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini açıkladı.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini bildirdi. HEAŞ'ın açıklaması şu şekilde:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15: 00'e kadar olan uçuşların %10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."