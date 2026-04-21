Sabiha Gökçen Havalimanı APEX Programını Tamamladı

21.04.2026 17:18
Sabiha Gökçen Havalimanı, ACI World ile işbirliğiyle uluslararası standartlara uyum sağladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) işbirliğiyle yürütülen Havalimanı Mükemmelliği (APEX-Airport Excellence) programı tamamlandı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, program kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen havacılık profesyonellerinin bir hafta süren yoğun saha çalışmaları ve tecrübe paylaşımı sürecine katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, programda farklı havalimanlarından gelen uzmanlar ile HEAŞ ekiplerinin birlikte çalıştığı belirtilerek, "APEX programı çerçevesinde yürütülen bu işbirliğiyle, havalimanı emniyeti (safety) ve operasyonel verimlilik başta olmak üzere birçok kritik alanda en iyi uygulamaların karşılıklı aktarımı sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yürütülen operasyonel süreçlerin küresel standartlarla uyumlu olduğunun bir kez daha teyit edildiği açıklamada kaydedildi.

Açıklamada, program süresince havalimanı operasyonlarından acil durum müdahale süreçlerine, ARFF biriminin hazırlık seviyesinden apron yönetim stratejilerine kadar geniş bir alanda saha gözlemleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu işbirliğinin havalimanının uluslararası rekabet gücünü artırmasının yanı sıra, emniyet ve operasyonel verimlilik alanlarında sürdürülebilir gelişime katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
