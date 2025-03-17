Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sistem Arızası Giderildi

(İSTANBUL) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan sistem arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Polis Bilgi Sistemi'nde yaşanan arızanın giderildiği duyuruldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18: 20 itibariyle bir arıza yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sistem arızasının giderilmesi için Polis ve terminal IT ekiplerinin gerekli müdahaleleri yaptığını ve işlemlerin manuel olarak yürütüldüğü açıkladı. Bakanlık, sistemdeki arızanın giderildiğini ve işlemlere yeniden başlandığını bildirdi.

Bakanlık X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18: 20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Bu süreçte Polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek İşlemler yapılmaya başlanmıştır.

"Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir"

İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bu süreçte bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir."