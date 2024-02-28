Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Yüzde 10 Azaltıldı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Yüzde 10 Azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Uçuşlar Yüzde 10 Azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu. İstanbul'da beklenen sis sebebiyle yapılan açıklamada, yolcuların uçuş durumunu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerildi.

28.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:17
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Yüzde 10 Azaltıldı - Son Dakika
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