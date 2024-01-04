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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Tartışması - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Tartışması

Uçuşu için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu, uçak kapısını karıştırarak tartışma çıkardı. Yolcu, havayolu çalışanlarına tehditler savurdu ve apron kartını fırlattı. Olay sonrasında havalimanı görevlisi şikayetçi oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Yolcu Tartışması
04.01.2024 - 17:17,
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Uçuşu için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen ancak uçak kapısını karıştıran yolcu, kendisini uyaran personel ile tartıştı. Yolcu, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun, senin sülaleni bitireceğim" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, uçuş için bilet alan yolcu havalimanında uçak kapısını karıştırdı. Bir süre sonra yolcu ile havayolu çalışanları arasında tartışma çıktı. Yolcu firma görevlisini, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" dedi. Görevliler ve yolcu arasında tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer yolcuların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişi, havayolu çalışanının yakasındaki apron kartını alıp yere fırlattı. Havalimanı görevlisi yolcudan şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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