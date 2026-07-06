Sabiha Gökçen Havalimanı Tarih Yazdı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı Tarih Yazdı

06.07.2026 17:33
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ISG, dün 165 bin 814 yolcu ile günlük rekorunu kırdı. Toplam 907 uçuş gerçekleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün 165 bin 814 yolcuya hizmet vererek, tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Okulların kapanmasının ardından 28 Haziran'da günlük 165 bin 473 yolcuya hizmet vererek rekor kıran ISG, yeni bir rekora imza attı.

Tatille birlikte artan talebin etkisiyle yolcu rekoru, bir hafta sonra ikinci kez kırıldı.

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün 165 bin 814 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihindeki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda havalimanında 887'si sivil ticari uçuş olmak üzere toplamda 907 uçuş gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, geliş ve gidiş olmak üzere uluslararası toplam 499 uçuş yapıldığı, 46 bin 842 uluslararası gelen yolcunun da havalimanını kullandığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri tercih eden değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Birlikte daha nice rekorlar kırmak dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı Tarih Yazdı - Son Dakika

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