Sabiha Gökçen'in hava trafik kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaza bürünecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sabiha Gökçen'in hava trafik kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaza bürünecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatacak. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamındaki ışıklandırma, yolcuların yanı sıra çevredeki güzergahlardan da görülebilecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında havalimanının simge yapılarından hava trafik kontrol kulesinde özel ışıklandırma yapılacak.

HEAŞ bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında kule, bayram boyunca Türk bayrağının renklerine bürünecek. Aydınlatma, havalimanını kullanan yolcuların yanı sıra çevredeki güzergahlardan da görülebilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının anısına gerçekleştirilecek çalışmayla Cumhuriyet'in değerlerine ve bağımsızlık ruhuna vurgu yapılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Sabiha Gökçen HavalimanıCumhuriyet BayramıSabiha Gökçen29 EkimTrafikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:05:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'in hava trafik kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaza bürünecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android