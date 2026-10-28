Sabiha Gökçen'in hava trafik kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaza bürünecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında havalimanının simge yapılarından hava trafik kontrol kulesinde özel ışıklandırma yapılacak.

HEAŞ bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında kule, bayram boyunca Türk bayrağının renklerine bürünecek. Aydınlatma, havalimanını kullanan yolcuların yanı sıra çevredeki güzergahlardan da görülebilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının anısına gerçekleştirilecek çalışmayla Cumhuriyet'in değerlerine ve bağımsızlık ruhuna vurgu yapılması amaçlanıyor.