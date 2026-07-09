Saç Bağışıyla Umut Oldu - Son Dakika
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Saç Bağışıyla Umut Oldu

Saç Bağışıyla Umut Oldu
09.07.2026 10:00
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Deniz, saçlarını bağışlayarak beyin tümörü tedavisi gören Hülya'ya umut oldu. Bu jest duygulandırdı.

Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel'in bağışladığı saçlarından yapılan peruk, beyin tümörü ameliyatı nedeniyle saçını kaybeden 8 yaşındaki Hülya Akar'a "umut" oldu.

Ekranlarda lösemili hastalara yönelik tanıtım içeriklerini görmesi üzerine, saçlarını bağışlamak isteyen Deniz Güzel'in annesi, durumu Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'yle paylaştı.

Güzel'in kesilen saçından hazırlanan peruk, beyin tümörü ameliyatı olan ve kemoterapisi devam eden Hülya Akar'a takıldı.

Merkez içerisindeki kuaförde yapılan işlem sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı da çocukların yanında yer aldı.

Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki bir kız çocuğunun davranışının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Güzel'in hareketinin insanlığa örnek olması gerektiğini belirten Masatlı, "Küçük yaşlarda saçlarını kaybetmiş, saç özlemi çeken ve tedavisi devam eden Hülya kızımızın bugün takma da olsa saçlarına kavuşmuş olması, onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır." dedi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, hayata tutunmaya çalışan çocukların her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Hülya Akar da peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok güzel hissediyorum, çok iyiyim. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı." ifadelerini kullandı.

Saçlarını bağışlayan Deniz Güzel ise başka birine umut olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çocukların anneleri Noyan Güzel ve Hatice Akar, evlatlarıyla anlamlı etkinlikte buluştukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Etkinlikte, Güzel ile Akar merkezdeki diğer çocuklarla pasta kesip gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deniz Güzel, Güncel, Sağlık, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saç Bağışıyla Umut Oldu - Son Dakika

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