Saç Kesimi Sokakta Devam Etti

MÜŞTERİSİNİN SAÇINI YAPMAYA SOKAKTA DEVAM ETTİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, Eski Pazar Caddesi'ndeki bir iş hanındaki kuaför salonunun çalışanları ile müşterileri de panikle sokağa çıktı. Kadın kuaförünün, müşterisinin saçlarına kaldırım üstünde işlem yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
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