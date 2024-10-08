Sadakataşı Derneği, Gazze'ye Yardım Ulaştırdı

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Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların ardından 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze'deki büyük bölümü yok olan hastaneler ve sağlık merkezlerinden hala hizmet verebilenlerine 4 ambulans teslim edildi. Dernek ayrıca, sağlık yardımları kapsamında on binlerce kutu ilacı da hastanelere ulaştırdı.

Hastanelerin ihtiyaçları doğrultusuna 6 ton mazot temini de yapan dernek, Gazze'nin birçok noktasında yapmış olduğu yardım çalışmalarında toplam 13 bin aileye gıda kolisi ve sebze paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayrıca fırınların yok edildiği, halkın ekmek bulmakta zorlandığı ve temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgede 3 bin aileye 50 kilogramlık çuvallarla un, 2 tır pet şişe ve 422 tanker su dağıtımı yapıldı.

Gazze'nin Han Yunus, Refah, Tel es-Sultan ve Deir el-Balah bölgelerinde 640 binin üzerinde insana sıcak yemek ulaştırılırken derneğin 1 yıl içerisinde yaptığı yardımlardan 1,2 milyon Gazzelinin istifade ettiği belirtildi.