SADC Çoklu Para Birimi Dönemine Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SADC Çoklu Para Birimi Dönemine Geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SADC, Angola'nın kwanza'sını ödeme sistemine dahil ederek çoklu para birimi dönemine adım attı.

CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika randının ardından Angola para birimi kwanzanın da uzlaşma para birimi olarak ödeme sistemine dahil edilmesiyle çoklu para birimi dönemine geçti.

Güney Afrika Merkez Bankasından (SARB) yapılan açıklamada, kwanzanın SADC-RTGS ortak ödeme sistemine uzlaşma para birimi olarak dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2013'te faaliyete geçen ve bugüne kadar işlemlerin yalnızca Güney Afrika randı üzerinden gerçekleştirildiği SADC-RTGS sisteminde, kwanzanın ikinci uzlaşma para birimi olduğu kaydedildi.

Halihazırda sistemde 15 SADC üyesi ülkenin yer aldığı, ilerleyen dönemde ise Botsvana pulası başta olmak üzere diğer bölge para birimlerinin de sisteme dahil edilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, kwanza üzerinden doğrudan mutabakatın döviz dönüşüm ihtiyacını azaltarak sınır ötesi işlem maliyetlerini düşürmesinin ve ödemeleri hızlandırmasının beklendiği ifade edildi.

Sistemin çoklu para birimi altyapısıyla bölgesel finansal entegrasyonun güçlendirilmesi, yerel para birimlerinin kullanımının artırılması ve SADC dışındaki para birimlerine bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Angola, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SADC Çoklu Para Birimi Dönemine Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 00:04:56. #7.13#
SON DAKİKA: SADC Çoklu Para Birimi Dönemine Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.