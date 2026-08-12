SADC'den El Nino Uyarısı

CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 2026-2027 döneminde, 2023-2024'te yaşanandan daha şiddetli ve etkili olabilecek bir El Nino olayının görülme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

SADC İcra Sekreteri Elias Magosi, Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen SADC Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin çağın belirleyici sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Magosi, mevsimsel tahminlere göre 2026-2027 döneminde şiddetli bir El Nino olayının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu olay, 2023-2024 dönemindeki El Nino'nun şiddetini ve etkilerini aşma potansiyeli taşıyor." dedi.

El Nino'nun bölgede gıda güvensizliğini, enerji maliyetlerini, ülkelerin kısıtlı mali imkanlarını daha da ağırlaştırabileceğine dikkati çeken Magosi, bu yılın başında bazı bölgelerde görülen şiddetli fırtınaların yol açtığı can ve mal kayıplarını hatırlattı.

Magosi, "Birbiriyle bağlantılı bu şoklar, büyük emeklerle elde edilen kalkınma kazanımlarını zayıflatma ve bölgesel bütünleşme, sanayileşme ve kapsayıcı ekonomik büyüme hedeflerimizi engelleme tehdidi taşıyor." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinin erken uyarı sistemleri ve iklime dirençli altyapıya yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Magosi, Mozambik'teki SADC Acil Durum Operasyon Merkezine yeterli kaynak sağlanması çağrısında bulundu.

Afrika'nın güneyindeki 16 ülkeyi bünyesinde barındıran SADC, bölgesel ekonomik bütünleşme, kalkınma, barış ve güvenlik alanlarında işbirliğini amaçlıyor.

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki yüzey sularının olağan dışı ısınmasıyla ortaya çıkan ve Afrika'nın güneyinde kuraklık, aşırı sıcaklık ve gıda güvensizliği riskini artırabilen iklim olayı olarak biliniyor.