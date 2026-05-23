SADC Dışişleri Bakanları Toplantısı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dışişleri Bakanları, dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Kruger Ulusal Parkı'nda bir araya geldi.

Parkın idari merkezi Skukuza'daki Nombolo Mdhluli Konferans Merkezi'nde 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen toplantı Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Esvatini, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibya, Zambiya ve Zimbabve'den dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Toplantıda, küresel jeopolitik değişimlerin bölgeye etkilerinin yanı sıra altyapı geliştirme, ulaşım ve lojistik, insanların, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, endüstriyel gelişme, bölgesel değer zincirleri ve ticaret konuları ele alınıyor.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, açılış konuşmasında, toplantının SADC ülkeleri açısından değişen küresel jeopolitik ortamı değerlendirmek ve bölgenin ortak çıkarlarını koruyacak yeni yaklaşımlar geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Lamola, uluslararası sistemin, daha çok kutuplu bir düzene doğru ilerlerken derin bir dönüşümden geçtiğini belirterek "Bu dönüşüm, yoğunlaşan jeopolitik rekabet, ekonomik parçalanma, teknolojik rekabet ve küresel barış, güvenlik ve kalkınma işbirliğine ilişkin artan belirsizliklerle şekillenmektedir." dedi.

Önceki tek ya da iki kutuplu dönemlerden farklı olarak, bugün dünya düzeninin çok sayıda güç merkezinin rekabetiyle şekillendiğine dikkati çeken Lamola, "Bu güç kaymasından doğan gerilimler, toprak ve kaynak rekabetini yoğunlaştırmakta ve çok taraflı işbirliğini zayıflatmaktadır." diye konuştu.

Lamola, bölgenin ve kıtanın dayanıklılığının, sınırlarını çok ötesindeki gelişmeler tarafından sınandığını belirterek "Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, jeopolitik bağlama karşı daha dayanıklı, koordineli ve ileriye dönük bölgesel yanıtlar benimsemesine acil ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

SADC

SADC, Afrika kıtasının güneyindeki 16 ülkenin bir araya geldiği uluslararası bir bölgesel örgüttür.

1980 yılında kurulan SADC, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak, barışı ve güvenliği teşvik etmek, kalkınma projelerini desteklemek ve sosyal işbirliğini güçlendirmek amacı güdüyor.