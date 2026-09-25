Saddam Hafter, Abu Dabi'de Al Nahyan'dan Libya'ya destek taahhüdü aldı

Saddam Hafter, Abu Dabi'de Al Nahyan'dan Libya'ya destek taahhüdü aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı; Al Nahyan BAE'nin Libya'ya desteğini sürdüreceğini taahhüt etti.
Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu'nun Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldı.
Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saddam Hafter, Abu Dabi'de Al Nahyan ile bir araya geldi.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Libya ve BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.
Hafter'in görüşmede, BAE'nin Libya'ya yönelik destekleyici tutumunu takdir ettiğini belirttiği, Al Nahyan'ın ise ülkesinin Libya'ya olan desteğini sürdüreceği taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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