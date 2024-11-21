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Sadece Bir Öğrenciye Eğitim Veriyor

Beyza Mukan, tek öğrencisi Saniye Kort'a arkadaşlık ederek eğlenceli dersler sunuyor.

21.11.2024 11:50
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Bitlis'in Hizan ilçesindeki Bölüklü Köyü Ayrancı Mezrası İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Beyza Mukan, okulun tek öğrencisi Saniye Kort'a arkadaşlık ederek sıkılmadan eğitimini sürdürmesini sağlıyor.

Denizlili öğretmen Beyza Mukan, Milli Eğitim Bakanlığınca 2 yıl önce ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki 18 hane ve 75 nüfuslu Bölüklü köyünün Ayrancı mezrasına atandı.

Bölüklü Köyü Ayrancı Mezrası İlkokulu öğretmeni Mukan, mezradaki tek öğrenci Saniye Kort'a eğitim vermeye başladı.

Bu yıl da mezrada başka öğrencinin bulunmaması nedeniyle tek kalan Kort'a hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapan Mukan, derslerde sıkılmaması için onunla oyunlar oynuyor, etkinlikler düzenliyor.

Gün boyunca birlikte vakit geçirdiği öğrencisine hayvan sevgisini aşılamaya çalışan Mukan, okulda besledikleri "Melahat", "Gülnaz" ve "Binnaz" adını verdikleri kedilerin bakımını da onunla yapıyor.

"Oyunlar oynayarak dersi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum"

Yaptığı etkinliklerle sınıfın duvarlarını süsleyen, öğrencisine hem arkadaş hem de yol gösterici olan Mukan, AA muhabirine, 2 yıldır okulun tek öğrencisi olan Saniye Kort'un en iyi eğitimi alabilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Kort'un tek olmasının avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu belirten Mukan, "Dersleriyle birebir ilgileniyorum. Zaman zaman sıkılıyor. Oyunlar oynayarak dersi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Doğadan da faydalanarak bazı derslerimizi dışarıda yapıyoruz. Göreve başladığımda öğrencimin matematik, genel konular ve kavramlarla ilgili bilgisi yoktu. Şimdi o bilgileri kazandığını görmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

"Sobanın etrafında oturarak kitap okuyoruz"

Öğrencisiyle sınıfta sohbet ettiğini, dersin verimli geçmesi için etkinlikler hazırladığını anlatan Mukan, şöyle konuştu:

"Derslerimiz bittiğinde sobanın etrafında oturarak kitap okuyoruz, film izliyoruz. Tek olması sayesinde sanki özel ders alıyormuş gibi hissediyor. Sıkılmaması için onunla ilgilenmek zorundayım. Birçok etkinlik yapıyorum. Okulda arkadaşları olsa daha iyi olurdu. İlgisini canlı tutmak için daha fazla çaba gösteriyorum. Soba yakma konusunda da deneyim kazandım. Sabahları sobayı yakıyoruz. Bazen sobada su kaynatıyoruz bazen de yemeğimizi yapıyoruz. Kış günleri de güzel ve geçiyor. Soğuk olduğunda etkinlikleri sınıfta yapıyoruz. İki arkadaş gibi zamanımızı geçiriyoruz."

İkinci sınıf öğrencisi Saniye Kort ise öğretmeniyle zamanının güzel geçtiğini dile getirerek, "Bu okulda tek öğrenciyim. Öğretmenimle etkinlikler yapıyoruz, ders işliyoruz, kitap okuyoruz. Öğretmenimi ve okulumu seviyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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