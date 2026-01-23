Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Kızılcıklı Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Kızılcıklı Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

23.01.2026 13:25  Güncelleme: 14:55
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' programı kapsamında Kızılcıklı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocukların kaykay parkı isteği ve spor projeleri hakkında bilgi verildi.

(BURSA) - "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında Kızılcıklı Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocukların kaykay park isteği, Nilüfer Spor Manifestosu'nun gündelik hareket ve aktif yaşam yaklaşımıyla birlikte değerlendirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmalarını Kızılcıklı Mahallesi ile sürdürdü.

Yoğun ilgi gören programda Özdemir'e, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar eşlik etti.

Vatandaşlarla görüşen Özdemir, onların talep ve önerilerini yerinde dinledi, notlar aldı. İlgili başkan yardımcısı ve müdürlerin de hazır bulunduğu programda Özdemir, yapılabilecekler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.

Mahalleye yapılması planlanan projeleri de aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, Nilüfer'in daha yaşanabilir olması ve halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Özdemir'in park ve kamusal alanlara verdiği önemi bilen çocuklar, Kızılcıklı Mahallesi'ndeki buluşmaya arkadaşlarıyla birlikte katılarak, kaykay parkı taleplerini dile getirdi.  Özdemir, Nilüfer Spor Manifestosu'nun temel yaklaşımı doğrultusunda, gündelik hareketi ve aktif yaşamı destekleyen bu tür alanların çocuklar ve gençler için ekranlardan uzaklaşıp sokakta, açık havada ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebilecekleri önemli sosyal ve sportif mekanlar olduğunu vurguladı.

Program kapsamında SMA hastası Yağız Efe ve ailesi ile de görüşen  Özdemir, ailenin ihtiyaçları ve destek süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Nilüfer Kızılcıklı Spor Kulübü U-16 futbol takımı oyuncularıyla da bir araya gelen Şadi Özdemir, genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

