Sado Adası'nda Koreli İşçiler İçin Anma Etkinliği

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Japonya'nın Sado Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce adadaki altın ve gümüş maden kompleksinde, Güney Kore'nin "zorla çalıştırıldığını" ifade ettiği işçileri anma etkinliği düzenlendi.

Kyodo News'ün haberine göre, Sado Adası'nda ilk kez Güney Koreli işçilerin de anıldığı etkinliğine, Japonya Parlamento Bakan Yardımcısı Ikuina Akiko katıldı.

Ikuina, yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'ndan gelen işçiler, tehlikeli ve sert bir ortamda zor bir iş üstlendi." diye konuşarak hayatını kaybeden işçilere saygı duyduğunu ve yasını tuttuğunu ifade etti.

Öte yandan, Güney Kore basını, Ikuina'nın konuşmasında işçilerin "zorla çalıştırıldığından" söz etmemesine dikkati çekti.

Güney Kore hükümeti, dün, Koreli işçilerin "istismar edilmesine" ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle anma etkinliğine katılmayacağını bildirmişti.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Şubat 2022'de Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık bir şekilde kabul etmeyi ve bir anma törenine Korelileri de dahil etmeyi kabul etmesinin ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Söz konusu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini kaydediyor.