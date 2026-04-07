Şadoğlu Apartmanı davası ertelendi

07.04.2026 13:40
Malatya'da 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı davasında sanıkların savunmalarına süre verildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, savcılık mütalaasını istedi.

Savcılık, mütalaasında tüm sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunda müvekkillerin kusur durumunun belirtilmediğini dile getirerek, ek rapor alınması ve savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bilirkişi raporlarına karşı yazılı savunmalarını sunmak ve mütalaaya karşı savunmalarını yapması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, belediye çalışanı sanıkların görevi ile görev tarihlerinin mahkemeye bildirilmesi için resmi yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.K.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
