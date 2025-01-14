Safiye Ayla Targan 27. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Safiye Ayla Targan 27. Yılında Anıldı

Safiye Ayla Targan 27. Yılında Anıldı

Türk Sanat Müziği’nin ustası Safiye Ayla Targan, TEV programıyla vefatının 27. yılında anıldı.

14.01.2025 19:47
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan, vefatının 27. yılında Türk Eğitim Vakfının (TEV) düzenlediği programla anıldı.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Targan ile eşi Şerif Muhiddin Targan için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-Kerim okunarak, dua edildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan TEV Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Servet Dalay, Targan'ın Cumhuriyet tarihinin en kıymetli sanatçılarından biri olduğunu belirterek, "Hem sesiyle hem de yaşamıyla bizlere örnek oldu. Yaşamını müziğe, tüm mal varlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla'yı, Atatürk 1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evinde verilen bir davette ilk kez dinledi ve kendisinin en beğendiği seslerden biri oldu." dedi.

Adına verilen burs, 2 bin 12 öğrenciye dokundu

Dalay, Targan'ın çok kez Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkılar söylediğini ifade aktararak, "Onun adına düzenlediği bir konserde Sadettin Kaynak'ın Kurtuluş Savaşı'nı konu alan 'Yanık Ömer' adlı bestesini seslendirdi. Atatürk'ün ona verdiği öğütlere uyarak hayatına yön veren Safiye Ayla, yıllar süren başarılı sanat hayatından kazandığı mal varlığını 'Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir' diyerek vakfımıza bağışladı." ifadelerini kullandı.

Targan'ın bağışını yaptığı günden vefatına dek TEV Mütevelli Heyeti üyesi olarak eğitime hizmet ettiğini paylaşan Dalay, şunları kaydetti:

"Kendisi Türkiye tarihinde sahneye çıkan ilk kadın solistlerden biri ve Cumhuriyet tarihi sanatçısı olarak çok büyük başarılara ve ilklere imza atmış bir azim ve cesaret örneği. Yaşamı boyunca karşılaştığı imkansızlıklara rağmen başarıya ulaşmış örnek bir yaşam öyküsü. Yalnızca yaşam öyküsüyle değil, verdiği burslarla da birçok gence yol göstermeye devam etti. Adına verilen burs fonundan bugüne kadar 2 bin 12 burs vererek öğrencilerin hayatına dokunduk."

Targan'ın vefatının 27. yılında, dostlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu ise Safiye Ayla'nın konuşmasıyla, diksiyonuyla ve salondaki hakimiyetiyle müthiş bir insan olduğunu dile getirerek, "Rahmetli Şerif Muhittin Efendi'nin vefatının seneyi devriyesinde Müzeyyen Senar, Vehbi Koç gibi isimler gibi insanlarla bir araya gelerek dualar okutulur, sonrasında eski şarkılar söylenirdi. O buluşmalarda hep Atatürk'ün sevdiği şarkılar da okunur yad edilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safiye Ayla Targan 27. Yılında Anıldı - Son Dakika

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