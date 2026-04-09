SAFKAR EGE, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu Açıkladı - Son Dakika
SAFKAR EGE, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu Açıkladı

09.04.2026 09:49
SAFKAR EGE Soğutmacılık, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu yayımladı. Şirketin 2023 yılı 6 aylık konsolide finansal verileri ile uygun olmayan gelir ve varlık oranları belirtildi.

SAFKAR EGE Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 7 Ağustos 2023 tarihinde Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu yayınladı. Formda, şirketin 2023 yılı 6 aylık konsolide finansal verileri sunuldu. Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olmayan faaliyet veya imtiyaz bulunmadığı belirtildi.

Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olmayan gelirlerin oranı yüzde 3,67 olarak hesaplandı. Uygun olmayan varlıkların tutarı 34.941.528 TL, uygun olmayan borçların tutarı ise 0 TL olarak açıklandı. Şirketin toplam gelirleri 244.623.138 TL, toplam varlıkları ise 399.553.921 TL olarak raporlandı.

Formda ayrıca, şirketin esas sözleşmesinde pay senedi ihracı ve alım-satımı gibi standart faaliyetlere izin verilmediği, imtiyazlı pay veya intifa senetleri bulunmadığı vurgulandı. Gelir ve varlık kalemlerinde detaylı analizler sunularak, Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olan ve olmayan unsurlar ayrıştırıldı.

Son Dakika Güncel SAFKAR EGE, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: SAFKAR EGE, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu Açıkladı - Son Dakika
