Safranbolu Belediyesi Gündüz Çocuk Bakım Evi'nden 31 öğrenci mezun oldu

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde öğrenim gören 31 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu.

Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi ilk mezunlarını verdi. 2023 yılı Eylül ayında başlayan eğitimlerde 8 aylık bir sürenin ardından31 öğrenci düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılarak öğrencilere diplomalarını veren ve hediyeler takdim eden Başkan Elif Köse, "Bu özel gün, çocukların gelecekteki başarılarına olan inançlarını pekiştirdiği gibi, Safranbolu'nun eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki önemli adımlarından birini temsil ediyor. Tüm ailelerimize teşekkür ediyor çocuklarımıza umut, mutluluk ve sağlık dolu bir gelecek diliyorum" dedi.