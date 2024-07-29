Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Gençlere Tatbikat Düzenledi

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgedeki gençlerin acil durum yönetimi ve afet güvenliği konularındaki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla tatbikat düzenledi. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde staj gören 8 öğrenci, profesyonel itfaiyeciliğin zorluklarını ve gerekliliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü'nün tesislerinde stajyer itfaiyeciler için tatbikat düzenlendi. Eğitim programı çerçevesinde öğrencilere yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi gibi konularda teorik ve pratik bilgi verildi. İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, tatbikatın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda uygulamalı deneyimle de donatılmasının kritik olduğunu belirtti.

Tatbikat sırasında öğrenciler itfaiye ekipmanlarının kullanımı, karanlıkta ve dumanda yön bulma, güven, yangın söndürme teknikleri ve kurtarma operasyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Gerçek bir yangın senaryosunun simüle edildiği tatbikatta, oksijen tüpleri ile nefes alan ve koruyucu kıyafetler giyen öğrenciler, yangın tüpleri ve hortumları kullanarak alevlerle mücadele etti; ilk yardım ve yaralı tahliye prosedürleri konusunda da uygulamalı eğitim aldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökçü, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceğin itfaiyecileri olarak yetişmesi bizler için büyük bir öneme sahip. Bu tür tatbikatlar, hem teorik bilgilerini pekiştirmelerine hem de gerçek durumlarda ne yapacaklarını öğrenmelerine olanak tanıyor. Öğrencilerimizin bu deneyimi kazanmaları hem kişisel gelişimleri hem de toplum güvenliği açısından oldukça kıymetli. İtfaiye personellerimizin her biri Safranbolu Belediye Başkanı'mız Elif Köse'nin talimatı ile alanlarında uzman ve bu işin eğitimini alan isimlerden oluşturularak aramıza katıldı. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak gelecek nesillere itfaiyecilik bilincini aşılarken 7 gün 24 saat görevimizin başında durarak miras kentimizi korumaktan gurur duyuyoruz."