Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Stajyer Öğrencilere Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Stajyer Öğrencilere Yangın Tatbikatı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, stajyer öğrencilere yönelik yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta öğrencilere yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi gibi konularda teorik ve pratik bilgi verildi. Öğrenciler, itfaiye ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme teknikleri ve kurtarma operasyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, öğrencilerin uygulamalı deneyimle donatılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür tatbikatların kişisel gelişim ve toplum güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti.

30.07.2024 10:55
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Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde stajyer öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen tatbikatta öğrencilere, yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi gibi konularda teorik ve pratik bilgi verildi.

Tatbikat sırasında öğrenciler, itfaiye ekipmanlarının kullanımı, karanlıkta ve dumanda yön bulma, güven, yangın söndürme teknikleri ve kurtarma operasyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Tatbikatta, oksijen tüpleri ile nefes alan ve koruyucu kıyafetler giyen öğrenciler, yangın tüpleri ve hortumları kullanarak alevlerle mücadele etti, ilk yardım ve yaralı tahliye prosedürleri konusunda da uygulamalı eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, öğrencilerin sadece akademik bilgiyle değil, uygulamalı deneyimle de donatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin geleceğin itfaiyecileri olarak yetişmesinin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu aktaran Gökçü, "Bu tür tatbikatlar, hem teorik bilgilerini pekiştirmelerine hem de gerçek durumlarda ne yapacaklarını öğrenmelerine olanak tanıyor. Öğrencilerimizin bu deneyimi kazanmaları, hem kişisel gelişimleri hem de toplum güvenliği açısından oldukça kıymetli. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak gelecek nesillere itfaiyecilik bilincini aşılarken 7 gün 24 saat görevimizin başında durarak miras kentimizi korumaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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