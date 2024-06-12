Safranbolu Belediyesi Lavanta Üretimini Üç Katına Çıkardı

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yazıköy Üretim ve Uygulama Birimi'nde yaklaşık 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekilen lavanta bitkisinin üretimi üç katına çıktı.

Safranbolu Belediyesi Yazıköy Üretim ve Uygulama Birimi'nde, ziraat mühendisi Pınar Uslu koordinasyonunda üretilen lavanta bitkisinden üç yılda üç katı verim elde edildi. Bir buçuk dönüm alanda üretimi yapılan lavantadan bu yıl yaklaşık 2 litre yağ ve 150 litre su çıkarılması planlanıyor.

Lavanta yağı ve suyu cilt bakımı ve zararlı haşerelerin giderilmesi için kullanılacak ve talep doğrultusunda küçük tüpler halinde halka satışı yapılacak.

Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde sıklıkla incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iklim ve gıda krizinin kapıda olduğunu belirterek, tüm halkı tarıma dayalı üretim yapmaya davet etti.