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Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu

Karabük'ün Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel, otomobilin içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Özgürel'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:53
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Karabük'ün Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel muayene istasyonu önündeki otomobilin içinde ölü bulundu.

CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
İsmail Özgürel

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerinde bulunan muayene istasyonu önünde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde 78 SH 525 plakalı otomobilde bir kişiyi direksiyonun başında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen İsmail Özgürel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.

CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu

Özgürel'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi\'nde CHP\'li Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Karabük, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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