Safranbolu Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Camileri Temizliyor

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilc¸edeki yaklas¸ık 120 camide temizlik c¸alıs¸ması gerc¸ekles¸tirdi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Ramazan ayı dolayısıyla ilc¸edeki yaklas¸ık 120 camide kapsamlı temizlik c¸alıs¸ması gerc¸ekles¸tirdi. Yapılan çalışmalarda, cami halıları özel elektrikli süpürgelerle temizlenirken, camlar ve is¸lemeler de o¨zenle silindi. Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, Ramazan ayı o¨ncesi camilerde temizlik ve hijyen c¸alıs¸malarının bitirilecegˆini, vatandas¸ların c¸ok daha sagˆlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri ic¸in gerekli tu¨m o¨nlemleri alacağını ifade etti.

Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi huzur ic¸inde gec¸irilmesi ic¸in c¸alıs¸malarına devam edecegˆini vurguladı.