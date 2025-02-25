Safranbolu Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Camileri Temizliyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Camileri Temizliyor

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Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçe genelindeki 120 camide kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri, özel elektrikli süpürgelerle halıları temizlerken, camlar ve işlemeler de özenle silindi.

25.02.2025 17:30  Güncelleme: 17:58
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilc¸edeki yaklas¸ık 120 camide temizlik c¸alıs¸ması gerc¸ekles¸tirdi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Ramazan ayı dolayısıyla ilc¸edeki yaklas¸ık 120 camide kapsamlı temizlik c¸alıs¸ması gerc¸ekles¸tirdi. Yapılan çalışmalarda, cami halıları özel elektrikli süpürgelerle temizlenirken, camlar ve is¸lemeler de o¨zenle silindi. Temizlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, Ramazan ayı o¨ncesi camilerde temizlik ve hijyen c¸alıs¸malarının bitirilecegˆini, vatandas¸ların c¸ok daha sagˆlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri ic¸in gerekli tu¨m o¨nlemleri alacağını ifade etti.

Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi huzur ic¸inde gec¸irilmesi ic¸in c¸alıs¸malarına devam edecegˆini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Camileri Temizliyor - Son Dakika

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