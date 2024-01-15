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Safranbolu Belediyesi, Üretilen Otobüs Duraklarını Halkın Kullanımına Sunuyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi, Üretilen Otobüs Duraklarını Halkın Kullanımına Sunuyor

Safranbolu Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde üretilen otobüs duraklarını halkın kullanımına sunmaya başladı. Belediye Başkanı Elif Köse, durakları satın almak yerine ürettiklerini ve bu sayede maliyeti azalttıklarını belirtti. Üretilen otobüs durakları, Safranbolu'nun ihtiyaç duyulan noktalarında halkın hizmetine sunuluyor.

Safranbolu Belediyesi, Üretilen Otobüs Duraklarını Halkın Kullanımına Sunuyor
15.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:01
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Safranbolu Belediyesince atölyede üretilen otobüs durakları vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde çalışan ekipler, şantiyede şehrin dokusuna uygun tasarımlarda duraklar üretmeye başladı.

Duraklar daha sonra ihtiyaç duyulan noktalarda Safranbolu halkıyla buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, otobüs duraklarını satın almak yerine ürettiklerini, bu sayede maliyetin azaltıldığını belirtti.

Elde kalan gelirin alternatif konularda hizmet olarak sunulduğunu aktaran Köse, "Bu sayede kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanıyor, israfın önüne geçiyor ve üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kömürlük yangını hasara neden oldu

Karabük'te iki katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokak'ta iki katlı binanın kömürlüğünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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