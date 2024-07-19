Safranbolu Belediyesi Yazıköy Üretim Birimi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Yazıköy Üretim Birimi'ni Ziyaret Etti

Safranbolu Belediyesi Yazıköy Üretim Birimi\'ni Ziyaret Etti

Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğretmen ve öğrencileri, Belediye'ye ait Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrenciler ve öğretmenleri, üretim seralarında yetiştirilen sebze ve meyveleri yerinde görme ve hasat etme fırsatı buldu.

19.07.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğretmen ve öğrencileri, Belediye'ye ait Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrenciler ve öğretmenleri, üretim seralarında yetiştirilen sebze ve meyveleri yerinde görme ve hasat etme fırsatı buldu.

Safranbolu Belediyesi'nin seralarında yetiştirilen domates, biber, salatalık gibi çeşitli tarım ürünlerinin hasadı gerçekleştirilirken, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğretmen ve öğrencileri, tarımın inceliklerini ve üretim sürecini yakından inceledi. Öğrenciler, kendi elleriyle domates, biber ve salatalıkları toplayarak bu sürecin bir parçası oldu.

Çiçek üretimi hakkında bilgilendirme

Tarım ürünleri hasadının ardından, öğrenci ve öğretmenlere çiçek üretimi hakkında da bilgi verildi. Seralarda çeşitli çiçek türlerinin nasıl yetiştirildiği, bakımı ve yetiştirme süreçleri hakkında da ayrıntılılar aktarıldı. Öğretmenler ve öğrenciler, belediyenin seralarında yetiştirilen çiçekleri inceleyerek bu konudaki meraklarını giderdi.

Belediye tarafından çocukların doğa ve tarımla daha yakından ilişki kurarak çevre bilinci kazanmalarına yardımcı olmak için düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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