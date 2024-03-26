Safranbolu\'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kadın dumandan etkilendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.