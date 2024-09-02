Safranbolu'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı

Safranbolu\'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Y.Y. isimli bir kişi, Nuri Gültekin'i tüfekle öldürmekten gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay, Çavuşlar köyünde meydana geldi; Gültekin, hayvanlarını beslemek için ahıra gittiği sırada Y.Y. tarafından göğsünden vurularak yaşamını yitirdi. Cenazesi, öğle namazının ardından defnedildi.

02.09.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Çavuşlar köyünde dün Nuri Gültekin'i tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Safranbolu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada Gültekin'in cenazesi, öğle vaktinde Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşlar köyü Kabakçıoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Safranbolu Çavuşlar köyünde dün Y.Y. (53), hayvanlarını beslemek için ahıra giden Nuri Gültekin'e (65) tüfekle ateş açmış, göğsünden vurulan Gültekin olay yerinde yaşamını yitirmişti. Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Safranbolu, 3-sayfa, Güncel, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement