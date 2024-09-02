Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Çavuşlar köyünde dün Nuri Gültekin'i tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Safranbolu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada Gültekin'in cenazesi, öğle vaktinde Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşlar köyü Kabakçıoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Safranbolu Çavuşlar köyünde dün Y.Y. (53), hayvanlarını beslemek için ahıra giden Nuri Gültekin'e (65) tüfekle ateş açmış, göğsünden vurulan Gültekin olay yerinde yaşamını yitirmişti. Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?