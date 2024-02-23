Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Safranbolu\'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Şükrü C. idaresindeki hafriyat kamyonu, Karıt köyü yakınlarında dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

23.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Şükrü C. idaresindeki 06 CCP 778 plakalı kamyon, Karıt köyü yakınlarında dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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