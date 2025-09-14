Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeye gelen ziyaretçiler, Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaştı, müze ve konakları gezdi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerin tadına bakan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarında alışveriş yaptı.

Yoğunluğun özellikle tarihi çarşı bölgesinde arttığı gözlendi.