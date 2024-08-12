Safranbolu\'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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