Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Safranbolu\'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

12.08.2024 18:01
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Safranbolu, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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