Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Aşık Veysel'in Anma Konseri Sivas'ta Gerçekleştirildi

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivas'ta düzenlenen 'Aşık Veysel Anma' konseri ile anıldı. Konserde, Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu ve insansı bir robot tarafından mini bir konser verildi. Konser, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarının Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleriyle son buldu. Programa birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.