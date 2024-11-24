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Safranbolu'da kar güzelliği

Osmanlı kenti kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü

KARABÜK - Tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Osmanlı kenti adeta ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışı altında tarihi konaklar adeta beyaz gelinliğini giydi.

Meteorolojinin uyarı verdiğim kentlerden biri olan Karabük'ten özetle yüksek kesimlerden kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, Osmanlı kenti Safranbolu'da etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel manzaralar çıkarttı. Kar hasretini yedirenler hem bu eşsiz güzelliğin karşısında fotoğraf çekildi, hem de karın tadını doyasıya yaşadı.

Konakların beyaz örtü ile kaplandığı kentte şiddetini arttıran kar yağışının belirli aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği uyarısına bulunan meteoroloji vatandaşların oluşabilecek sıkıntılara karşı tedbirli olmalarını noktasında uyardı.