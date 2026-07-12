Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Ş.S.T. (35) idaresindeki 16 RC 182 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki T.T. (31), E.A.T. (3) ve H.T. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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