Safranbolu\'da Kaza: 6 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında 29 Mayıs'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza araç içi kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde savrulan otomobilin minibüse çarpması yer alıyor.

Z.P. idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, 29 Mayıs'ta Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında S.T. yönetimindeki 78 SN 146 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.P, A.E.P. ve S.P. ile minibüsteki S.E. ve S.Ş. yaralanmıştı.