Safranbolu'da mahsur kalan güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da mahsur kalan güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı

Safranbolu\'da mahsur kalan güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinleri önce kendi imkanlarıyla güvercinleri kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki güvercinleri kurtararak kontrollerin ardından barınağa götürdü.

08.05.2024 10:17
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yazıköy köyündeki bir apartmanın çatı katındaki havalandırma boşluğunda 2 güvercinin mahsur kaldığını fark edenler, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki 2 güvercini kurtardı.

Güvercinler, kontrollerin ardından barınağa götürüldü.

Kaynak: AA

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