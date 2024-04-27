Safranbolu\'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
E.V. (32) idaresindeki 78 EC 880 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
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